Fernandinho, do Ceará, realiza cirurgia e inicia fisioterapia nos próximos dias

O atacante sofreu a lesão durante o jogo contra o Grêmio, pela segunda rodada do Brasileirão. A tendência é de que o camisa 77 fique de 2 a 3 meses fora dos jogos

O atacante Fernandinho, do Ceará, foi submetido a uma cirurgia nesta quinta-feira, 10, para tratamento de uma luxação acromioclavicular no ombro direito. O procedimento foi um sucesso, segundo nota oficial do Alvinegro de Porangabuçu, e o atleta deve iniciar o processo de fisioterapia nos próximos dias.

O jogador vinha sendo titular da equipe comandada por Léo Condé, tendo atuado em 17 dos 19 jogos que o Vovô disputou nesta temporada – dessas partidas, iniciou 13 no time principal. Ao todo, o atacante soma quatro gols e uma assistência com a camisa preta-e-branca em 2025.