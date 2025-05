Clássico nordestino: Ceará começa check-in e venda de ingressos para duelo contra o Sport

O Ceará começou, na última terça-feira, 13, a venda de ingressos e check-in para o duelo diante do Sport-PE, que será neste sábado, 17, às 16 horas, na Arena Castelão, pela nona rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Para o clássico nordestino, praticamente todos os setores do Gigante da Boa Vista serão disponibilizados, com exceção da Superior Sul, destinada à torcida pernambucana, com valores de R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia).