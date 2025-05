Ainda invicto, Ceará possui segunda melhor campanha como mandante na Série A

Com o triunfo sobre o Vitória-BA no último sábado , 3, no estádio Presidente Vargas, o Ceará se tornou o segundo melhor mandante desta Série A, atrás, somente, do Cruzeiro, que venceu seus quatro jogos no Mineirão, em Minas Gerais.

As exceções foram Palmeiras e Fortaleza, no ano de 2021, e Atlético-MG e Flamengo, em 2023 — essas quatro garantiram sua vaga na Libertadores sem terminarem a Série A entre os quatro melhores mandantes.

Passado-se quase 20% do campeonato, o Alvinegro de Porangabuçu se apega ao desempenho em território cearense para almejar melhores posições ao final da 38ª rodada do Brasileirão.

O desempenho como mandante reflete, também, nas equipes rebaixadas no Brasileirão. A partir do momento que o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado no formato de pontos corridos com vinte equipes, no ano de 2006, 72,4% das equipes que terminaram a competição entre as quatro piores mandantes do torneio foram rebaixadas.

No total, nesse mesmo período, 76 equipes foram rebaixadas da Série A para a Série B. Entre elas, 21 escaparam do decesso tendo uma das quatro piores campanhas.

Longa sequência invicta

Até a derrota para o Palmeiras no último dia 30, pela terceira fase da Copa do Brasil, o Ceará viu cair sua sequência de 25 jogos sem ser derrotado em solo cearense. Esse foi, até então, o maior período deste tipo sem derrotas no século, e o segundo maior de sua história.