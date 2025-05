Ceará vê cair série invicta de 25 jogos em Fortaleza com derrota para o Palmeiras

O Alvinegro de Porangabuçu foi derrotado por 1 a 0 pelo Palmeiras , em duelo válido pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, encerrando um período sem derrotas em casa que já durava exatos oito meses e 256 dias.

Chegou ao fim, nesta quarta-feira, 30, a impressionante sequência invicta de 25 partidas do Ceará atuando na capital cearense, seja como mandante ou visitante.

A última derrota do Vovô em Fortaleza havia ocorrido no dia 17 de agosto de 2024, ainda pela Série B do Campeonato Brasileiro, quando foi superado pelo Mirassol por 2 a 1.

A partir daquele revés, o clube iniciou uma sequência positiva que impulsionou a equipe rumo ao acesso à elite do futebol nacional.

Durante essa trajetória invicta na cidade, o Vovô protagonizou momentos marcantes. Entre os 25 confrontos, destacam-se três Clássicos-Rei contra o arquirrival Fortaleza — dois deles vencidos pelo Ceará, por 2 a 1 e 1 a 0, e um empate por 1 a 1.