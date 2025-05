"É diferente": presidente do Ceará exalta torcida após marca de 300 mil torcedores em 2025

O presidente do Ceará, João Paulo Silva, comemorou o feito do clube de ter ultrapassado a marca de 300 mil torcedores na temporada de 2025. A marca foi batida no último sábado, 3, no triunfo alvinegra por 1 a 0 diante do Vitória-BA, pela Série A do Campeonato Brasileiro, no Presidente Vargas.

Segundo o mandatário, o apoio vindo das arquibancadas tem sido um diferencial nos resultados obtidos em casa. “A torcida do Ceará é diferente. Até os nossos adversários falam isso quando jogam aqui. Fizemos promoções nesses últimos jogos e a torcida, como sempre, abraçou. Feliz por ultrapassarmos essa marca em três jogos e muito agradecido já por todo apoio durante essa temporada."