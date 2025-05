Com 83% de aproveitamento, Ceará segue invicto como mandante na Série A de 2025

O Ceará segue imbatível atuando dentro de casa na edição da Série A do Campeonato Brasileiro desta temporada. Com o triunfo sobre o Vitória neste sábado, dia 3, no Presidente Vargas, o Alvinegro de Porangabuçu agora soma quatro partidas de invencibilidade como mandante no torneio nacional.

Neste recorte de jogos na capital cearense pelo Brasileirão, o time comandado pelo técnico Léo Condé também derrotou o Grêmio (2 a 0) e o Vasco (2 a 1), além de ter empatado com o São Paulo (1 a 1). Assim, o Vovô tem 83% de aproveitamento em seus domínios, que têm sido a principal força da equipe neste início da competição.