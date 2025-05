Condé prega cautela, mas demonstra otimismo sobre objetivos do Ceará na Série A

Com 11 pontos conquistados nos sete primeiros jogos desta Série A, o Ceará se coloca, neste início de certame, entre as sete equipes mais bem posicionadas na tabela do Brasileirão, até o fim desta rodada.

No duelo nordestino da rodada, o Ceará derrotou o Vitória por 1 a 0 na noite deste sábado, 3, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Após a terceira vitória conquistada na competição , Condé comentou sobre os objetivos do Vovô neste Brasileirão e falou sobre a permanência do Alvinegro na parte superior da tabela neste início de campeonato.

“A gente pauta muito nosso trabalho no próximo jogo. Não vamos nos iludir com essa posição (6º colocado) nem desesperar se em algum momento estivermos ali na parte de baixo. Vamos sempre pautar nosso trabalho numa boa semana de treinamento, no próximo jogo, no próximo adversário”, afirmou Condé.

“Claro que no final da competição a gente espera garantir, no primeiro momento, a permanência do Ceará na primeira divisão e, quem sabe, buscar algo maior na competição se assim for possível”, ponderou o técnico do Vovô.

Na coletiva pós-jogo, o comandante do Alvinegro de Porangabuçu também expressou sua “falta de preocupação em relação aos outros adversários”, tendo em vista que, segundo ele, o Campeonato Brasileiro pode ser surpreendente.