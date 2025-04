Após retornos importantes, Palmeiras pode ter até seis desfalques contra o Ceará na Copa do Brasil

No mês de abril, o clube paulista chegou a ter 12 jogadores no departamento médico de forma simultânea

Atualmente, apenas dois desses atletas ainda se recuperam diretamente de suas lesões. O lateral Marcos Rocha teve um edema na panturrilha esquerda, enquanto Micael sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. Além deles, a agremiação conta com quatro jogadores em transição física: Murilo, Raphael Veiga, Bruno Rodrigues e Mayke.

Ceará e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 30, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Para o confronto, que terá início às 19h30min, na Arena Castelão, o Alviverde pode ter até seis lesões. O time de Abel Ferreira luta para se livrar do alto número de atletas no departamento médico, que chegou a 12 em abril – recorde na Era Abel –, mas que já teve retornos significativos e pode contar com novas peças de volta até mesmo ante o Vovô.

O Vovô, porém, contará com o retorno do lateral-direito Fabiano Souza, que foi desfalque na última partida, pela Série A, por cumprir suspensão.

Por sua vez, para o duelo contra o Alviverde, o técnico Léo Condé terá o elenco quase completo à disposição, contando com apenas três desfalques. Aylon, Bruno Ferreira e Bruno Tubarão compõem o departamento médico alvinegro e não devem estar aptos para o duelo da Copa do Brasil.

A lista era ainda mais extensa antes do duelo contra o Bahia, em que o Verdão foi derrotado por 1 a 0. Vitor Roque e Richard Rios voltaram de lesão, com o colombiano já jogando nos onze iniciais após ter sido poupado durante a semana por conta de dores da coxa. O atacante retornou após ser desfalque por dores no tornozelo.

Viagens, calendário e clima do Ceará preocupam Abel Ferreira

Após brincar com "azar" em pegar o Ceará no sorteio da Copa do Brasil, o técnico Abel Ferreira criticou o calendário, voltou a falar sobre o sorteio e disse que terá que enfrentar não só o Vovô no Castelão, mas também as viagens e o clima do estado que seu goleiro trata como "o pior lugar para jogar depois da altitude". A fala aconteceu em coletiva concedida após a derrota do Palmeiras para o Bahia, na noite deste domingo, 27.

"Este é o pior ano de todos em relação a tudo que tem a ver com calendário, mas temos que jogar com ele, todos vão ter que jogar com ele. O Sorteio foi esse que calhou, as viagens foram essas que calharam. Ninguém fez de propósito dentro do clube para ter tantas viagens, para passar noites sem dormir no avião", relata.