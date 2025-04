"Depois da altitude, é o pior lugar pra jogar": Weverton exalta vitória do Palmeiras e comenta sobre o calor de Fortaleza

Goleiro do Verdão defende pênalti nos acréscimos, garante triunfo sobre o Fortaleza e descreve a capital cearense como um dos desafios mais duros do futebol brasileiro

Herói do Palmeiras na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza , na noite deste domingo, 20, na Arena Castelão, o goleiro Weverton não escondeu o alívio e a exaustão após o apito final. Em entrevista ainda no gramado, o camisa 21 comentou o peso do resultado e a dificuldade de jogar na capital cearense, fazendo um desabafo sobre a Cidade.

A vitória alviverde, válida pela 5ª rodada do Brasileirão, foi construída com gols de Facundo Torres e Flaco López, um em cada tempo. Deyverson, ex-Palmeiras e ídolo da torcida do Leão, descontou para o Fortaleza, que agora amarga cinco jogos sem vencer na temporada.

A partida teve emoção até o fim, com direito a um pênalti para o Tricolor do Pici aos 52 minutos do segundo tempo. Foi nesse momento que Weverton brilhou: saltou no canto certo, pegou cobrança e Lucero e garantiu os três pontos, selando a sexta vitória consecutiva do Verdão em 2025 e a retomada da liderança do campeonato.

Apesar do protagonismo, o goleiro preferiu dividir os méritos com o grupo e destacou a entrega da equipe em um ambiente que, segundo ele, exige sacrifício extremo. “Eu diria que depois da altitude é o pior lugar pra se jogar. Parece que a galera tá lenta, que quer correr mas não consegue. É difícil, o campo é pesado, é muito calor, a gente não tá acostumado com esse calor todo”, comentou.

“O Abel (Ferreira) falou que pra ganhar aqui, a gente tinha que sofrer. A gente sofreu até mais do que deveria. Mas é isso, estamos felizes pela liderança, mas infelizmente o campeonato não acaba hoje. Tem muita coisa a acontecer, muito jogo pra jogar”, continuou o camisa 21.