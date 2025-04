Ceará terá três desfalques e um retorno contra o Palmeiras; confira

Após o empate em 1 a 1 contra o São Paulo, pelo Brasileirão, nesse fim de semana, o Ceará volta as atenções para o compromisso contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil. As equipes se enfrentam no jogo de ida nesta quarta-feira, 30, às 19h30min, na Arena Castelão. O jogo já conta com mais de 20 mil torcedores confirmados.

Para o duelo contra o Alviverde, o técnico Léo Condé terá o elenco quase completo à disposição, contando com apenas três desfalques. Aylon, Bruno Ferreira e Bruno Tubarão compõem o departamento médico alvinegro e não devem estar aptos para o duelo da Copa do Brasil.