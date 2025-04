Ceará confirma mais de 20 mil torcedores contra Palmeiras pela Copa do Brasil

Com o apoio de seu torcedor, o Ceará divulgou na manhã desta segunda-feira, 28, que mais de 20 mil torcedores alvinegros já confirmaram presença para o duelo contra o Palmeiras , pela terceira fase da Copa do Brasil.

•Superior Norte: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)

•Acompanhante de sócios Superior Norte: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

•Superior Central: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

•Inferior Norte e Sul: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

•Inferior Central: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

•Premium: R$ 125 (meia) | R$ 250 (inteira)

•Especial: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)



Para entrada no estádio, o torcedor deverá realizar o cadastro de reconhecimento facial. A compra de ingressos pode ser feita por meio do site Vozão Tickets, mas também nas lojas Vozão. Os sócios-torcedores podem confirmar presença no jogo por meio do site Sócio Vozão.

Velhos conhecidos

Esta será a quinta vez que as equipes se enfrentarão no torneio nacional. O primeiro duelo, em 1994, foi nas oitavas de final de 1994, quando o Vovô empatou por 0 a 0 em casa e conseguiu um 1 a 1 em São Paulo, eliminando o Alviverde pelo critério de gol qualificado. Naquela Copa do Brasil, o Ceará foi vice-campeão, perdendo a final para o Grêmio.

Já o último encontro das equipes pela Copa do Brasil aconteceu em 2020, nas quartas de final. Na ocasião, o Verdão venceu o primeiro jogo, em casa, por 3 a 0. Na volta, o Ceará conseguiu um empate por 2 a 2 sendo eliminado do torneio.