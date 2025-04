Após apontar "azar", Abel critica calendário antes de duelo contra o Ceará na Copa do Brasil

O técnico falou da sequência do Palmeiras após ser derrotado pelo Bahia e citou as adversidades que o Verdão vem enfrentando na sequência com viagens para ambientes diferentes

Agendado para esta quarta-feira, 30, às 19h30min, o duelo de ida entre Ceará e Palmeiras já gerou reações do lado Alviverde. Após brincar com "azar" em pegar o Ceará no sorteio da Copa do Brasil, o técnico Abel Ferreira criticou o calendário, voltou a falar sobre o sorteio e disse que terá que enfrentar não só o Vovô no Castelão, mas também as viagens e o clima do estado que seu goleiro trata como "o pior lugar para jogar depois da altitude".

A fala aconteceu em coletiva concedida após a derrota do Palmeiras para o Bahia, na noite deste domingo, 27. Na Copa do Brasil, as equipes se enfrentarão em dois jogos, com o duelo decisivo marcado para o dia 22 de maio. Alternando com jogos de Brasileirão e Libertadores, o Palmeiras terá cinco jogos entre os dois compromissos, no calendário que Abel vê como o pior desde que chegou.