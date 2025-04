Abel Ferreira aponta "azar" do Palmeiras em confronto com o Ceará na Copa do Brasil

O treinador português ironizou o resultado do sorteio dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil: "Estão dando azar ao Palmeiras"

Em evento realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nessa quarta-feira, 9, o Ceará conheceu seu próximo adversário na Copa do Brasil . O Alvinegro de Porangabuçu irá enfrentar o Palmeiras nas partidas válidas pela terceira fase da competição. Técnico da equipe paulista, Abel Ferreira ironizou o sorteio do confronto.

"Quem que foi tirar (sortear) a bola? Todos os anos é a mesma coisa. Não sabia (do resultado do sorteio). Devemos substituir esse que vai tirar a bola, porque todos os anos a pessoa tira a bola errada mesmo. Estão dando azar ao Palmeiras”, satirizou Abel.

Retrospecto entre Ceará e Palmeiras

Com a definição do sorteio, este será o quinto confronto entre as equipes pela Copa do Brasil. No retrospecto, o Ceará levou a classificação nas oitavas de final de 1994. Do lado Alviverde, a equipe avançou em três oportunidades, em 1997, 1998 e 2020.

Neste ano, os confrontos entre Ceará e Palmeiras estão previstos, conforme a CBF, para as semanas dos dias 30 de abril e 21 de maio. O sorteio também definiu os mandos de campo nos jogos de ida e volta. O Vovô será mandante no primeiro jogo, enquanto o Verdão decidirá a vaga em casa.