Ceará x São Paulo registra 2º maior público da 6ª rodada da Série A; veja top-5

O empate entre Ceará e São Paulo no último sábado, 26, registrou o segundo maior público da sexta rodada da Série A 2025. Ao todo, 46.929 torcedores marcaram presença no estádio e acompanharam o duelo, que terminou com o placar de 1 a 1.

O confronto só não superou o público do jogo entre Flamengo e Corinthians, que ocorreu no domingo, 27, e atraiu 67.501 pessoas ao Maracanã. Em campo, o Rubro-Negro goleou o Timão por 4 a 0.