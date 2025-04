Ceará x São Paulo tem mais de 25 mil torcedores confirmados

O Ceará pode ter casa cheia diante do São Paulo em partida a ser disputada no próximo sábado, 26, às 18h30min, na Arena Castelão. O Vovô divulgou na tarde desta quarta-feira, 23, que mais de 25 mil torcedores alvinegros já confirmaram presença na partida, seja por check-in de sócio-torcedor ou pela compra de ingressos.

Superior Central: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)



Inferior Norte: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)



Inferior Sul: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)



Superior Central: R$ 15 (meia de acompanhante de sócio) | R$ 30 (inteira de acompanhante de sócio) - R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)



Inferior Central: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)



Especial: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)



Premium: R$ 125 (meia) | R$ 250 (inteira)

Para entrada no estádio, o torcedor deverá realizar o cadastro de reconhecimento facial. A compra de ingressos pode ser feita por meio do site Vozão Tickets, mas também nas lojas Vozão. Os sócios-torcedores podem confirmar presença no jogo por meio do site Sócio Vozão.

Na Série A, o Ceará tem feito uma campanha de bastante equilíbrio. Em cinco jogos, foram somadas duas vitórias, um empate e duas derrotas. Os sete pontos somados colocam o Vovô atualmente na 5ª colocação na tabela. O adversário São Paulo, com os mesmos sete pontos, é o 10° colocado por conta dos critérios de desempate da competição.