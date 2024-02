Fernando Miguel sofre lesões de ligamento em treino do Ceará e passará por cirurgia

O arqueiro se machucou no treino do último sábado, 24. De acordo com o comunicado divulgado pelo Vovô, a constatação das lesões aconteceram após exames de imagem

O goleiro Fernando Miguel, do Ceará, sofreu graves lesões no treino do último sábado, 24, e precisará passar por cirurgia. De acordo com o comunicado do Alvinegro de Porangabuçu, após realizar exames de imagem, foram constatadas lesões do ligamento cruzado anterior e do menisco medial, além de lesão parcial do ligamento colateral medial do joelho esquerdo.



"O Ceará S.C comunica à torcida e imprensa que o goleiro Fernando Miguel se lesionou no treino do último sábado, 24/02. Após realizados exames de imagem, foram constatadas lesões do ligamento cruzado anterior e do menisco medial, além de lesão parcial do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O atleta será submetido à cirurgia, mas já iniciou fisioterapia pré-operatória", informou o clube.