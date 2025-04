Ceará explica lesão de Bruno Ferreira, desfalque contra o Bahia; saiba detalhes

O goleiro Bruno Ferreira vai desfalcar o Ceará em duelo contra o Bahia na noite desta segunda-feira, 21. De acordo com o boletim médico do clube, o camisa 94, que sofreu um trauma na região do quadril esquerdo no último jogo diante do Vasco, teve constatada uma lesão na musculatura abdominal e, por isso, não viajou para Salvador, local da partida.

Além do arqueiro, o Vovô tem outros dois jogadores sob os cuidados do departamento médico: o lateral-esquerdo Nicolas e o atacante Bruno Tubarão. O primeiro segue em transição, realizando treinos condicionantes com a preparação física. Já o segundo também está no mesmo estágio, mas já faz atividades parciais com o grupo. Matheus Bahia, titular da lateral-esquerda do Alvinegro, é desfalque por questão contratual.