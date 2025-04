Presidente do Ceará anuncia promoção e convoca torcida para jogo contra o São Paulo

Sem divulgar os setores beneficiados ou a porcentagem de desconto da promoção, o diretor informou que o departamento que cuida dos preços dos bilhetes já foi autorizado a fazer a mudança. Aqueles que são sócios torcedores da equipe já podem fazer o check-in para o confronto, no site do serviço, seguindo a ordem:

Vovô de Ouro às 13 horas

O Mais Querido às 15 horas

Campeão da Popularidade às 17 horas

Time do Povo e Consulado Alvinegro às 18 horas

"Estou fazendo um convite para toda a nossa torcida, para lotar a Arena Castelão no próximo sábado contra o São Paulo. Um jogo muito difícil pela série A do Campeonato Brasileiro, mas eu tenho certeza que o seu apoio sempre fez e fará diferença", comentou o presidente do Ceará.

"Estou autorizando o meu departamento de operações de jogos a fazer uma operação específica para essa partida contra o São Paulo, porque precisamos do apoio de vocês", concluiu.

Ceará é derrotado pelo Bahia com pênalti polemico

Em pênalti polêmico marcado no fim, o Bahia venceu o Ceará por 1 a 0, com gol de Éverton Ribeiro, na noite desta segunda-feira, 21, na Arena Fonte Nova, em duelo que fechou a quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Vovô, que estava anteriormente no G-4, caiu para a quinta posição da tabela, com os mesmos sete pontos.