Ceará: Fernando Miguel volta a disputar a Série A após 1 ano e 4 meses

Diante do Vasco, o arqueiro realizou duas defesas e acertou nove dos 16 passes que tentou, de acordo com o Sofascore

Goleiro do Ceará, Fernando Miguel voltou a disputar um jogo de Série A do Campeonato Brasileiro após 1 ano e 4 meses. Nesta terça-feira, 15, na vitória alvinegra por 2 a 1 diante do Vasco, o camisa 16 do Vovô entrou em campo aos 18 minutos do segundo tempo depois do titular Bruno Ferreira sentir dores e precisar deixar o gramado.

Em sua participação no duelo, o arqueiro realizou duas defesas e acertou nove dos 16 passes que tentou, de acordo com o Sofascore. Aos 40 anos, ele não atuava em uma partida da elite nacional desde o dia 30 de novembro de 2023, quando defendeu o rival Fortaleza contra o Red Bull Bragantino.