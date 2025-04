Lucas Mugni celebra vitória e exalta a torcida alvinegra: "Tem sido muito importante"

O Ceará fez valer o bom retrospecto dentro de casa e mais uma vez garantiu três pontos jogando na Arena Castelão. Diante do Vasco, na noite desta terça-feira, 15, o Vovô contou com grande atuação do centroavante Pedro Raul, que marcou os dois gols na vitória por 2 a 1. Autor da assistência no primeiro gol, o meio-campista Lucas Mugni comentou o resultado e ressaltou o impacto da torcida alvinegra.

“Graças a Deus, mais três pontos. Estamos sendo muito fortes em casa, a torcida tem sido muito importante para isso. Agora temos que pensar no jogo fora de casa. A gente tem um grupo muito bom para trazer três pontos ou um, lá fora”, comentou o jogador.