Pedro Raul chega a 9 gols pelo Ceará e já supera números de toda a temporada 2024

Mais do que os números, o desempenho em campo tem chamado atenção. Diante do Vasco, adversário que conhece bem, o atacante mostrou presença de área, bom posicionamento e confiança

Em noite inspirada, Pedro Raul marcou os dois gols da vitória do Ceará por 2 a 1 sobre o Vasco, na Arena Castelão, pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com os dois tentos, o centroavante chegou a nove gols em apenas dez partidas pelo clube alvinegro — número que já supera todo o desempenho ofensivo que teve em 2024.

Na temporada passada, dividida entre Corinthians-SP e Toluca, do México, o atacante disputou 51 partidas e balançou as redes apenas sete vezes. Em 2025, já são 10 gols marcados, sendo nove deles com a camisa do Vovô — ele havia deixado sua marca uma vez pelo Timão antes de ser emprestado ao clube alvinegro.