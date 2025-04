Condé exalta jovem Guilherme no Ceará e cita potencial para se tornar um "grande atacante"

O atacante Guilherme, de 19 anos, fez sua estreia na Série A do Campeonato Brasileiro na vitória por 2 a 1 do Ceará sobre o Vasco, nesta terça-feira, 15, na Arena Castelão. Após o duelo, Léo Condé elogiou o jovem e afirmou que ele tem tudo para ser “um grande atacante do futebol brasileiro”.

“O Guilherme é um jogador muito diferente. Estou no futebol há bastante tempo, trabalhei muito tempo como treinador de base, e a gente tem uma certa experiência em conseguir detectar o talento. Isso é dele, é nato, e o Guilherme tem tudo para ser, é claro que tudo dentro do seu tempo, um grande atacante do futebol brasileiro”, afirmou.