Com Mugni e Matheus Bahia, Ceará atualiza lista de departamento médico

O camisa 10 do Vovô ficará de fora da partida contra o Papo por conta de uma Pubalgia. Mugni chegou a atuar por 67 minutos na última partida do Vovô, contra o Grêmio, até ser substituído por Matheus Araújo, autor do segundo gol daquele duelo.

O Ceará atualizou a lista de departamento médico do clube (DM) na tarde deste sábado, 12, antes da partida diante do Juventude , pela 3ª rodada da Série A. A novidade foi a inclusão do meia Lucas Mugni e dos laterais-esquerdos Matheus Bahia e Nicolas entre os jogadores em tratamento médico.

Já Matheus Bahia também foi titular no último jogo do Alvinegro, contudo, devido um desconforto muscular na parte anterior da coxa esquerda, ele permaneceu na capital cearense e não viajou para o duelo deste sábado. Por fim, a última novidade no DM Alvinegro foi o lateral Nicolas, com uma lesão no adutor coxa direita.

Quem também segue no DM são os atacantes Bruno Tubarão e Pedro Henrique — ambos em fase de transição. PH, que vinha sendo um dos destaques do Ceará no ano, sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, durante a partida contra o América-RN, no último dia 6 de março, e treina no campo desde a última semana.

Já Tubarão está em um processo mais inicial da transição. O polivalente atleta, que chegou no Vovô para esta temporada, vindo do Atlético-GO, estava tratando uma lesão muscular na região anterior da coxa esquerda e ainda não realizou sua estreia pelo clube alencarino.

O Ceará entra em campo às 16 horas deste sábado, contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, no Rio Grande do Sul. Ambas as equipes se encontram invictas na Série A deste ano.