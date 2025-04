Condé avalia campanha na Série A e ressalta "momento especial" de Pedro Raul

FORTALEZA,CEARÁ, BRASIL,05-04-2025: Léo Condé em Primeiro jogo em casa do Campeonato Brasileiro serie A do Ceará x Grêmio na arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Com o triunfo de 2 a 1 sobre o Vasco, na noite dessa terça-feira, 15, o Ceará voltou ao G-4 da Série A, ocupando a terceira posição na tabela, com sete pontos somados. Após a partida, o técnico Léo Condé avaliou o desempenho do time alvinegro diante do Gigante da Colina e falou sobre o excelente momento vivido por Pedro Raul, autor dos gols alvinegros no duelo. “Fico muito feliz com esse nosso início. Claro que o Ceará tem algumas metas para serem buscadas e a gente vai tentar atingi-las ao longo da competição. Depois de ficar dois anos fora da primeira divisão, com certeza, a primeira meta é lutar por uma pontuação que garanta o clube na divisão”, pontuou o treinador do Vovô.