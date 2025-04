Zagueiro do Ceará alerta para invencibilidade do Juventude como mandante e prevê dificuldade

O zagueiro do Ceará, Willian Machado, concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 10. Antes do duelo contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caixias do Sul, o defensor falou sobre a invencibilidade Alviverde em casa e sobre os erros cometidos contra o RB Bragantino.

"A gente sabe a dificuldade de jogar fora de casa e dentro de casa na Série A; as equipes são muito niveladas, a margem de erro é pouca. Especificamente daquele jogo (contra o Bragantino), fica a lição para quando a gente sair na frente, a gente estar atento em todos os momentos. Sofremos gols no final do primeiro e do segundo tempo, então sabemos que não dá mais para acontecer esse tipo de coisa", disse o defensor.