Apresentado no Ceará, Lelê cita motivo para acerto e exalta ambiente interno

Novo reforço chega ao clube por empréstimo até o final da temporada. No Vovô, ele disputará posição com Pedro Raul

O atacante Lelê foi apresentado de forma oficial pelo Ceará na tarde desta quinta-feira, 10, em Porangabuçu. Dentre vários assuntos abordados, o novo reforço do Vovô revelou que o estilo de jogo adotado por Léo Condé, técnico da equipe, foi o principal motivo para aceitar a proposta alvinegra.

"Eu fiquei bem feliz quando recebi o convite, já acompanhava os jogos do Ceará. O que me fez ter um interesse maior de vir foi o estilo de jogo, que eu gosto bastante. A equipe é bem formada e tem um excelente treinador. Eu acho que, vindo pra cá, tenho muito a ganhar com ele (Condé). Acho que ele vai saber me usar bem na equipe", disse o jogador durante a coletiva.