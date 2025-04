Ênio, do Juventude, pode voltar contra o Ceará após suspeita de manipulação em apostas

Por meio de uma nota oficial, divulgada nesta terça-feira, 8, o Alviverde disse que a decisão foi tomada após "amplas conversas com o atleta e com base nas informações às quais teve acesso até o momento".

O atacante Ênio do Juventude-RS, próximo adversário do Ceará na Série A, foi reintegrado ao elenco do Papo após ser alvo de uma investigação por suspeita de manipulação em apostas esportivas .

Com isso, o atacante de 24 anos, que não esteve relacionado no último duelo do clube gaúcho, contra o Botafogo-RJ, pela segunda rodada do Brasileirão, e não treinou com o restante do elenco nos últimos dias, fica à disposição do técnico Fábio Matias já para o jogo contra o Vovô, neste sábado, 12, às 16h.

Suspeito de envolvimento em apostas

Após a conclusão da 1ª rodada da Série A deste ano, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) recebeu um alerta da Associação Internacional de Integridade nas Apostas Esportivas (Ibia) sobre o cartão amarelo recebido pelo atacante na partida contra o Vitória-BA.

Ao final do jogo, operadoras de apostas esportivas indicaram um volume anormal de apostas no cartão amarelo de Ênio. Uma casa de aposta, cujo nome não foi revelado, apontou que os lances no site para o cartão superaram 10% do total apostado no jogo.