Próximo rival do Ceará, Juventude tem 100% de aproveitamento em casa em 2025

EC Juventude em preparação para partida no Brasileirão. / Crédito: Gabriel Tadiotto/ECJ

O próximo compromisso do Ceará acontece neste sábado, 12, pelo Campeonato Brasileiro, em Caxias do Sul-RS. O Vovô visita o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, território em que o clube gaúcho está invicto. Jogando em casa, o Jaconero ostenta 100% de aproveitamento na atual temporada após seis jogos. Em 2025, o Juventude disputou 13 partidas, somando oito vitórias, um empate e quatro

derrotas. No recorte, foram seis jogos e seis vitórias atuando como mandante, com 12 gols marcados e apenas dois sofridos.

Dos triunfos em casa, cinco foram conquistados no Campeonato Gaúcho, incluindo dois embates contra o Grêmio, e um sobre o Vitória na estreia do Brasileirão. Pelo Estadual deste ano, o time comandado pelo técnico Fábio Matias chegou às semifinais do Gauchão, caindo para o Grêmio apenas na decisão por pênaltis. Sequência de vitórias do Juventude como mandante Juventude 2 x 0 Ypiranga-RS - 22/1

2 x 0 Ypiranga-RS - 22/1 Juventude 2 x 1 Guarany-RS - 28/1

2 x 1 Guarany-RS - 28/1 Juventude 2 x 0 Grêmio - 5/2

2 x 0 Grêmio - 5/2 Juventude 3 x 1 São José-RS - 9/2

3 x 1 São José-RS - 9/2 Juventude 2 x 1 Grêmio (2 x 3, nos pênaltis) - 1/3

2 x 1 Grêmio (2 x 3, nos pênaltis) - 1/3 Juventude 2 x 0 Vitória - 29/3 Ceará x Juventude: expectativa de Léo Condé Apesar do bom aproveitamento na temporada, no entanto, a equipe gaúcha vem de derrota no certame nacional. Diante do Botafogo-RJ, o time perdeu por 2 a 0 jogando fora de casa.