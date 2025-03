Ramon diz que Ceará almeja título da Copa do Brasil: "Unidos, vamos longe"

O zagueiro do Vovô reconheceu a dificuldade da competição, mas destacou que o elenco é formado por "guerreiros" e que a equipe dará o máximo para "entrar na história" do clube

Embora esteja ciente das dificuldades e da concorrência forte de outros clubes na Copa do Brasil, Ramon Menezes, zagueiro do Ceará, não escondeu que o foco do elenco é ser campeão do torneio. O defensor, ao lembrar da campanha de 1994, quando o Vovô foi vice-campeão da competição, enfatizou que o atual plantel também quer “entrar na história” do Alvinegro.

Na primeira fase da edição deste ano, o Ceará venceu o Sergipe por 2 a 0, fora de casa, e confirmou a classificação. Nesta quarta-feira, 12, o Vovô encara outro rival nordestino pela Copa do Brasil: o Confiança. Desta vez, a partida acontece na Arena Castelão, novamente em formato mata-mata – em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.