Lelê diz que pode formar parceria com Pedro Raul no ataque do Ceará: "Vai me ajudar bastante"

Pertencente ao Fluminense, o jogador assinou contrato por empréstimo com o Alvinegro até o fim da atual temporada

Reforço do Ceará para o restante da temporada, o atacante Lelê foi apresentado oficialmente pelo clube nesta quinta-feira, 10, em Porangabuçu. Na ocasião, o jogador afirmou que consegue exercer várias funções no ataque e garantiu que pode jogar ao lado de Pedro Raul, centroavante e artilheiro do time.

"Eu consigo exercer outras funções, sim, de segundo atacante, de ponta. Fica a critério do professor. Posso ser usado com o Pedro Raul. Eu acho que vai me ajudar bastante também", comentou.