Volante do Ceará, Dieguinho é destaque em interceptações no início da Série A

Destaque do setor de meio de campo do Ceará, Dieguinho se tornou peça fundamental para o Alvinegro nesta temporada. Com a titularidade conquistada desde o Estadual, o volante apresenta um bom desempenho no início deste Brasileirão. Após duas rodadas, o jogador é o terceiro no ranking dos atletas com mais interceptações na competição nacional, de acordo com os dados do Sofascore.

Com sete interceptações, Dieguinho está empatado com o zagueiro Lyanco, do Atlético Mineiro, no quesito. Lucas Ramon, do Mirassol, lidera a lista com oito roubadas de posse. .