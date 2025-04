Invicto no Brasileirão, Ceará larga com destaques e ataque em alta

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Sem dúvidas, o grande protagonista da posição é o centroavante Pedro Raul. Até o momento, o camisa 9 marcou duas vezes — contra Bragantino e Grêmio —, sendo responsável por 50% dos gols da equipe no Brasileirão. A marca, inclusive, poderia ser ainda maior: na vitória contra o time gaúcho, ele acertou um belo chute que carimbou o travessão.

Para além dos tentos assinalados, o jogador vem se mostrando crucial no desenho tático do time, sendo uma espécie de pivô para auxiliar na chegada dos meio-campistas ou nas passagens dos pontas. Diante do Grêmio, por exemplo, fez boa jogada com Galeano pelo lado direito ainda no primeiro tempo e por pouco não balançou as redes.

"Os jogadores tentam se doar ao máximo dentro de campo, no aspecto físico, anímico e técnico. Só motivação, mobilização, não vai ganhar jogo. Tem de conseguir fazer um bom jogo técnico e temos feito boas execuções. Então, a equipe do Ceará tem se portado assim quase todos os jogos, principalmente diante do torcedor", analisou o técnico Léo Condé, após a vitória por 2 a 0 ante o Imortal.