Dieguinho é destaque na estreia do Ceará na Série A do Brasileirão

Dieguinho em treino do Ceará Sporting Club / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Ceará estreou no Campeonato Brasileiro nessa segunda-feira, 31, diante do RB Bragantino. O Alvinegro de Porangabuçu ficou no empate em 2 a 2 e conquistou o primeiro ponto na competição. Destaque da partida, Dieguinho foi peça fundamental para o esquema tático de Léo Condé. Na partida, o volante foi autor da assistência para Pedro Raul, que abriu o placar em Bragança Paulista. Além da participação no setor ofensivo, o camisa 20 foi líder nos duelos pelo chão (8) e pelo alto (2), de acordo com o site Sofascore.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Decisivo em momentos-chave da temporada, Dieguinho também tem sido o homem de confiança no setor defensivo do treinador alvinegro, participando de partidas importantes do Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e, agora, Campeonato Brasileiro. Destaque na temporada Em 2025, Dieguinho participou de 15 jogos com a camisa do Ceará, somando dois gols e uma assistência. No início da temporada, o atleta atuou como lateral-direito na ausência de Rafael Ramos, lesionado por entorse no tornozelo direito. Sem Richardson à disposição – afastado em decorrência de uma fascite plantar –, passou a integrar o meio-campo do time e, ao lado de Fernando Sobral, ganhou destaque ao formar a dupla de volantes do Alvinegro.