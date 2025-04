Pedro Raul marca em estreia na Série A e soma 6 gols em 7 jogos pelo Ceará

O grande nome do Ceará no momento é o centroavante Pedro Raul. O camisa 9 voltou a marcar com a camisa alvinegra, desta vez na estreia da equipe na Série A, nesta segunda-feira, 31, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, no Estádio Nabi Abi Chedid. O duelo, no entanto, terminou empatado em 2 a 2.

Ainda assim, a fase do atacante merece destaque. Recém-chegado ao clube, com um mês de casa, ele já soma seis gols em sete partidas pelo Vovô. Das vezes em que esteve em campo, só não balançou as redes diante do Fortaleza, no jogo de ida da final do Campeonato Cearense, em 15 de março.