Ceará: Rafael Ramos sofre entorse no tornozelo em estreia e passará por exames

Jogador, que cedeu lugar a Dieguinho, passou por avaliação ainda no vestiário e foi constatada a lesão no tornozelo direito

O lateral-direito Rafael Ramos, do Ceará, precisou deixar o campo mais cedo na estreia do Vovô em 2025. Neste sábado, 18, o camisa 6 sofreu uma entorse no tornozelo nos primeiros minutos da vitória por 2 a 1 diante do Tirol e teve que ser substituído.

O jogador, que cedeu lugar a Dieguinho, passou por avaliação ainda no vestiário e foi constatada a lesão no tornozelo direito. Em comunicado oficial, o Alvinegro de Porangabuçu informou que o português passará por exames de imagem para saber a gravidade do problema.