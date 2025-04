Marllon lamenta empate com Bragantino, mas exalta postura do Ceará em estreia na Série A

Zagueiro Marllon no jogo Ceará x Maracanã, no PV, pelo Campeonato Cearense 2025 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Autor do segundo gol do Ceará no empate em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino nesta segunda-feira, 31, o zagueiro Marllon avaliou a estreia da equipe na Série A 2025. Para ele, a postura do time em campo é digna de elogios, apesar do recuo no segundo tempo. "Voltamos para o segundo tempo muito recuados, mas é elogiar a todos pela postura, por ter se entregado e competido. Conseguimos sair com um ponto", comentou o camisa 3 do Vovô.