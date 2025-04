Condé pondera empate do Ceará após abrir 2 a 0 e valoriza ponto na Série A

Com o empate, o Ceará terminou a primeira rodada na 7ª posição do Brasileirão Série A / Crédito: Felipe Santos/CearaSC

O Ceará flertou com a vitória, mas ficou no empate contra o RB Bragantino, na última segunda-feira, 31, pela 1ª rodada da Série A do Brasileirão. Após o jogo, o técnico Léo Condé lamentou o empate na estreia do campeonato e falou sobre a alternância no domínio da partida. O Vovô esteve à frente do placar durante a maior parte do duelo. Com gols de Pedro Raul e Marllon, o Alvinegro abriu 2 a 0 no marcador, até que Laquintana, nos acréscimos do 1º tempo, e Eric Ramires, nos acréscimos do 2º, empataram o jogo.

“Fica um sentimento ruim, em razão de termos iniciado com 2 a 0, mas é sempre difícil jogar com o Bragantino aqui, e para estreia de campeonato levarmos um ponto, ficamos felizes e agora é nos mobilizarmos pro próximo jogo”, comentou. Com o empate diante o Massa Bruta, o Alvinegro terminou a 1ª rodada do Brasileirão na 7ª posição, empatado com outras nove equipes. Cuidados defensivos O setor defensivo do Vovô, que foi destaque no início do ano, apresentou queda de produção nas partidas mais recentes. Com os dois gols marcados pelo RB Bragantino, o Ceará chegou a marca de seis gols sofridos nos últimos três jogos.