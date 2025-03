Richardson e Luiz Otávio ampliam legado no Ceará e chegam a 4 títulos estaduais

Richardson e Luiz Otávio chegaram aos quatro títulos de Campeonato Cearense com a camisa do Ceará / Crédito: Montagem feita com fotos de Lucas Emanuel / FCF e Gabriel Silva / Ceará SC

Ídolos do Ceará, Richardson e Luiz Otávio seguem escrevendo seus nomes na história do Vovô. Com a conquista do bicampeonato cearense no último sábado, 22, diante do Fortaleza, a dupla chegou ao quarto título estadual da carreira. Além de 2025, os dois já haviam levantado a taça em 2017, 2018 e 2024. Desses títulos, três foram conquistados sobre o maior rival, o Fortaleza (2018, 2024 e 2025). Em 2017, o adversário da final foi o Ferroviário.

No total, Richardson soma cinco troféus pelo clube — além dos estaduais, venceu a Copa do Nordeste em 2023. Já Luiz Otávio tem seis títulos, incluindo as conquistas do Nordestão em 2020 e 2023. Lesões afastam dupla dos gramados Apesar da conquista, nenhum dos dois esteve em campo no empate por 1 a 1 com o Tricolor, resultado que garantiu ao Ceará o 47º título estadual de sua história. Ambos seguem em tratamento no departamento médico. Richardson trata uma fascite plantar e já está fora desde o jogo de ida da semifinal do Cearense, contra o Maracanã, no dia 2 de março. O volante segue sob acompanhamento para controle da dor.