Richardson e mais quatro jogadores desfalcam Ceará em duelo contra o Maracanã

O meia e ídolo alvinegro foi submetido a um procedimento para controlar uma dor que vinha sentindo na sola do pé — uma fascite plantar

Para o primeiro confronto contra o Maracanã neste sábado, 1º, válido pela semifinal do Campeonato Cearense, na Arena Castelão, o Ceará terá cinco desfalques: o goleiro Keiller, os defensores Marcos Victor e Rafael Ramos, o volante Richardson e o atacante Bruno Tubarão.

A novidade na lista dos desfalques fica por conta de Richardson. O meio-campista — que vinha alternando a titularidade do Vovô com Fernando Sobral e Lourenço — perderá o confronto contra o Bicolor Metropolitano após realizar um procedimento para controle de uma dor que o atleta vinha sentindo na “sola do pé” (fascite plantar).