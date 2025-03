"Bicampeonato invicto não é pouca coisa", exalta dirigente do Ceará

FORTALEZA-CE, BRASIL, 22.03.2025: Final do Campeonato Cearense - Ceará x Fortaleza. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

Em Porangabuçu, o clima é de festa. O Ceará conquistou o bicampeonato cearense no último sábado, 22, após empatar por 1 a 1 com o Fortaleza, na Arena Castelão — na partida de ida, havia vencido por 1 a 0. Com o resultado, o Alvinegro chegou ao 47º título estadual de sua história. Após a decisão, Haroldo Martins, CEO de futebol do clube, celebrou mais esse feito à frente da equipe. "Muito trabalho, seriedade. Não se conquista um campeonato ao acaso. É um trabalho árduo diário, de muita gente. O futebol é sempre um trabalho de muitas mãos. Estamos tentando estruturar, digo tentando porque é um trabalho de constante evolução", pontuou.

"Nós estruturamos o clube, fornecemos ferramentas, buscamos ser vanguardistas, para que eles possam entregar o trabalho da melhor forma, como aconteceu aqui hoje. Esse é o Ceará", exaltou o executivo. Superação no Clássico-Rei e gestão estruturada Ainda no gramado do Castelão, Haroldo destacou a sequência invicta do Ceará contra o rival, já somando oito partidas sem derrotas no Clássico-Rei. O dirigente também falou sobre a diferença financeira entre as equipes, mas reforçou o esforço do clube para se superar em outras áreas. "Para compensar a disparidade financeira, precisamos ser melhores em outras áreas, e estamos tentando. Somos um clube moderno, que pensa em evoluir. Felizmente, um bicampeonato invicto não é pouca coisa. Não sei se já aconteceu", comentou.