O Ceará pode ser o primeiro campeão cearense com 100% de aproveitamento no século XXI. P ara isso acontecer, o Alvinegro precisa vencer o Fortaleza no segundo jogo das finais do Campeonato Cearense, que será realizado neste sábado, 22, às 16h30min, na Arena Castelão.

Além dos 100% de aproveitamento, a equipe seria bicampeã de forma invicta. A última vez que isso aconteceu no Campeonato Estadual foi em 2021 e 2022, com os títulos do Fortaleza. Caso o Vovô empate ou vença o jogo da volta, será primeira vez que a equipe de Porangabuçu vencerá dois títulos consecutivos de forma invicta.

Como derrotou o Fortaleza no primeiro jogo pelo placar de 1 a 0, o Alvinegro de Porangabuçu tem a vantagem do empate para o jogo da volta. Caso o time comandado por Léo Condé seja superado pelo rival tricolor por um gol de diferença, a decisão do título será nos pênaltis, assim como ocorreu no ano passado.

Antes da grande decisão, o Vovô enfrentará a Juazeirense pela Copa do Nordeste nesta quarta-feira, 19, às 19 horas. O Vovô é o terceiro colocado do Grupo B do Nordestão, com sete pontos. A Juazeirense, por sua vez, é a quinta colocada do mesmo grupo e possui seis pontos.