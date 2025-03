Sobral enaltece entrega do Ceará e cobra atenção para segundo jogo: 'não tem nada definido'

Ao todo, 36.589 torcedores estiveram presentes na primeira das duas finais do Estadual — que teve o mando de campo do Fortaleza.

O Ceará derrotou o Fortaleza por 1 a 0 , com gol de pênalti de Fernando Sobral , próximo ao fim da segunda etapa. Após o duelo, o artilheiro do confronto enalteceu a entrega do Vovô na partida e agradeceu o apoio dos torcedores alvinegros presentes.

“Hoje, graças a Deus, com a confiança do grupo, com a confiança do Pedro Raul, que é nosso principal batedor, e me deu a oportunidade, hoje pude ajudar a equipe […] Estamos criando a identidade que o torcedor gosta. Abraçamos a ideia do professor, mas sabemos que não tem nada resolvido ainda.”

“O Fortaleza é uma grande equipe, um time muito bem treinado. É seguir como estamos fazendo, com humildade, com pé no chão, trabalhando muito, que tenho certeza que vamos conquistar o nosso objetivo”, afirmou o volante.

Foco no próximo jogo

Anterior ao segundo jogo das finais do estadual, que acontecerá no próximo sábado, 22, o Ceará irá receber a Juazeirense-BA, na próxima quarta-feira, 19, às 19h, pela Copa do Nordeste.