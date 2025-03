Ex-Ceará, Vina exalta torcida em vitória no Clássico-Rei: "Mais barulhentos do mundo"

O ex-atleta do Alvinegro de Porangabuçu, hoje no futebol árabe, ainda elogiou Fernando Sobral, seu ex-companheiro de clube

Como de costume, o ex-meia do Ceará, Vina, atualmente no Al-Jubail, da Arábia Saudita, foi às redes sociais e comemorou a vitória alvinegra diante do Fortaleza, por 1 a 0, no jogo de ida da final do Campeonato Cearense, neste sábado, 15, na Arena Castelão.

O jogador exalou Fernando Sobral, seu ex-companheiro de Vovô e autor do gol decisivo, e a torcida alvinegra. "Vamo, Coringa (Sobral). Vamo, Vozão! É os 30% mais barulhentos do mundo. Primeiro passado dado, rapaziada. Continuem evoluindo... pés no chão! Te amo, Vovô".