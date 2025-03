Veja o que o Ceará precisa fazer para ser campeão do Campeonato Cearense

Vencedor do primeiro jogo da final do Campeonato Cearense de 2025, o Ceará conquistou uma boa vantagem para o duelo decisivo do próximo sábado, 22, que define o campeão estadual. Como derrotou o Fortaleza pelo placar de 1 a 0, o Alvinegro de Porangabuçu pode até empatar que, ainda assim, garante a taça do Manjadinho.

Outra hipótese, menos favorável, é se o Ceará perder por dois ou mais gols de diferença para o Fortaleza. Assim, o Tricolor passaria o Alvinegro no placar agregado e levaria o título no tempo regulamentar.

Ceará e Fortaleza voltam a se enfrentar no próximo sábado, 22, às 16h30min, na Arena Castelão, desta vez com mando de campo do Vovô – o que significa que os sócios-torcedores do Alvinegro terão entrada liberada no estádio.

Ceará não perde para o Fortaleza desde 2023



Com a vitória neste sábado, 15, o Ceará aumentou o tabu de jogos sem derrota para o Fortaleza, que não vence o rival desde 2023. Ao todo, o Vovô acumula sete partidas de invencibilidade contra o rival: são três vitórias do Alvinegro e quatro empates neste recorte.