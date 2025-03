Léo Condé valoriza vantagem do Ceará, mas prega cautela sobre final: "Está em aberto"

Sobre o assunto, Condé evitou falar sobre o retrospecto do Ceará no Clássico-Rei e foi enfático ao dizer que sua preocupação e a das pessoas que estão no clube é sempre com o próximo jogo.

Com a vitória neste sábado, 15, o Ceará aumentou o tabu de jogos sem derrota para o Fortaleza, que não vence o rival desde 2023. Ao todo, o Vovô acumula sete partidas de invencibilidade contra o rival: são três vitórias do Alvinegro e quatro empates neste recorte.

No próximo sábado, 22, Ceará e Fortaleza voltam a se enfrentar na Arena Castelão para decidir o título do Estadual deste ano. Como venceu por 1 a 0 , o Vovô pode até empatar que, ainda assim, garante a taça. Em caso de derrota por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

“A gente, que é profissional do futebol, com toda sinceridade... É natural que vocês, como jornalistas, busquem esses números. Haverá números favoráveis para a gente, outros não, mas a gente foca muito no próximo jogo, no próximo confronto. Estamos com zero preocupação em relação a isso. Nossa preocupação, neste momento, é fazer o nosso trabalho e nos prepararmos bem para o próximo jogo”, comentou.