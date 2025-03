Pedro Raul comemora estreia com vitória pelo Ceará, mas prega cautela: "Ainda tem 90 minutos"

Pedro Raul, atacante do Ceará, estreou com gol diante do Maracanã / Crédito: Stephan Eilert/Ceará SC

Gol, vitória, assistência e vaga na final bem encaminhada. Assim foi a estreia de Pedro Raul com a camisa do Ceará, no triunfo por 3 a 0 sobre o Maracanã, neste domingo, 2, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense, na Arena Castelão. Após a partida, o camisa 9 do Vovô analisou seu desempenho e o resultado da equipe. "Feliz demais por estrear desse jeito, mas o resultado é o mais importante, 3 a 0, numa partida de semifinal, sempre um bom início, mas ainda tem 90 minutos."