Estreia de Pedro Raul pelo Ceará: 45 minutos em campo, gol e assistência

Além dos lances capitais, o camisa 9 do Vovô teve participação ativa no setor ofensivo do Vovô, utilizando sua força física e habilidade para proteger a bola

Principal reforço do Ceará na temporada, Pedro Raul teve uma estreia dos sonhos com a camisa alvinegra. Na vitória por 3 a 0 sobre o Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense, neste domingo, 2, na Arena Castelão, o camisa 9 deixou sua marca com um gol e uma assistência.

Inicialmente, o centroavante começou no banco de reservas. No entanto, no retorno do intervalo, Léo Condé o acionou no lugar de Fernandinho. Bastou apenas um minuto para ele ter sua primeira participação decisiva.