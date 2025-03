Mugni exalta vantagem conquistada após vitória contra o Maracanã

Lucas Mugni, meia do Ceará, durante o Clássico-Rei / Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

O Ceará encaminhou a ida para a final do Campeonato Cearense de 2025 ao vencer neste domingo, 2, o Maracanã por 3 a 0 em partida de ida das semifinais do Estadual. Um dos grandes nomes do jogo com uma assistência dada e um gol marcado, o argentino Lucas Mugni exaltou a vantagem conquistada após a partida frente a um forte adversário. "A gente foi um time sério, pois, sinceramente, o adversário joga muito bem. Se viu o primeiro tempo, sofremos, pois eles jogaram um pouco melhor, mas conseguimos continuar marcando, jogando e marcamos. Conseguimos um bom resultado. Falta outro jogo, mas temos tudo para passar", frisou ele.