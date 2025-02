Ceará tem prioridade de mandar semi do Estadual no Castelão pela melhor campanha

Fortaleza x Ferroviário e Ceará x Maracanã estão marcados para dias seguidos no Gigante da Boa Vista, o que não é permitido pela nova determinação do Governo do Estado

Por ter melhor campanha que o Fortaleza — o Vovô fez 15 pontos, e o Leão, 12 —, o Alvinegro tem a vantagem de decidir em qual estádio vai atuar, de acordo com o artigo 12 do Regulamento do Estadual:

Caso a Sesporte não abra uma exceção, o Clássico das Cores terá de ser realizado em outro estádio. O jogo da ida, com mando do Ferroviário, será no Presidente Vargas, no próximo sábado, 1º.

Ceará: jogo do Nordestão no PV

No meio da próxima semana, ocorreria cenário semelhante, já que dois jogos pela Copa do Nordeste ocorreriam no Castelão em dias seguidos: Fortaleza x Ferroviário, quarta-feira, 5, e Ceará x América-RN, na quinta, 6. O Vovô, porém, vai pedir à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que o duelo contra o Mecão seja realizado no PV.