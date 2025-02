Ceará oficializa a primeira médica a dirigir o departamento médico das categorias de base

A médica Larissa Meireles, especialista em Ortopedia e Traumatologia, foi promovida a chefia do departamento médico das categorias de base do Ceará , se tornando a primeira mulher na história do Alvinegro a ocupar o cargo.

Em entrevista ao site oficial do clube, Larissa Meireles falou sobre a importância de sua função e como os processos da base devem andar em conjunto com o que é aplicado ao nível profissional.

"Minha função será de coordenar as atividades junto do departamento de fisiologia, fisioterapia e preparação física, visando prevenir, diagnosticar e tratar lesões no decorrer da temporada. Será uma integração direta entre base e profissional para poder otimizar o aproveitamento de jogadores da base no profissional", pontua

"A ideia é igualar os processos já estabelecidos em CAP aos da Cidade Vozão. Então, minha missão com o André é organizar e padronizar os processos", conclui.